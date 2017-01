Donaueschingen Der Kinderball kann doch stattfinden

"Es läuft in der Zunft", sagte Oberhansel Michael Schlatter. Häsausgabe der Hansel und Gretle zum Ausleihen finden großen Anklang, und die Wagenbauer für den Umzug leisten Schwerstarbeit. Das erste Narrentreffen für die Frohsinn-Mitglieder findet bereits am 12. Februar in Kißlegg statt. Die "Seniorenfasnet" ist auf 16. Februar im Mariensaal terminiert, Michael Schlatter hofft darauf, dass von sämtlichen Figuren der Zunft zuvor jemand vertreten ist.

Das Motto des bereits ausverkauften Zunftballs am 18. Februar lautet "Willkommen im Zirkus Frohsini". "Das ganze Jahr ist die Halle zu groß, am Zunftball zu klein", witzelte Schlatter. Es folgt die Blauhemdsitzung nur drei Tage später.

Fasnethöhepunkt ist der Schmotzige Donnerstag am 23. Februar. Nach dem Wecken ab 6 Uhr, geht es zum Fasnetliedle singen in die BW Bank beziehungsweise Optik Milbradt. Nach der Rathausbefreiung gegen 11.30 Uhr steht dann ab 14 Uhr der Kinderumzug an. Für die Jüngsten und Junggebliebenen ist nach dem Umzug das "Glashaus" geöffnet, dort ist dann auch am Abend Disco für die Jugendlichen.