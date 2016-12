Donaueschingen Der Funke will nicht so richtig überspringen

"Ich liebe Parks, sie haben etwas Beruhigendes", sagt Groebner. Und nun soll sein Park einem Einkaufszentrum weichen? Und dann beginnt eine zweistündige Suche nach demjenigen, der dafür verantwortlich ist. Ein Handlungsstrang, der das ganze Programm durchzog, unterbrochen nur durch Besuche in der Stammkneipe, in der sich Groebner mit seinen Kumpels vom "FC Klassenerhalt" trifft und sie über die Fortschritte in seinen Recherchen unterrichtet.

Dabei schlüpft Groebner selbst in alle Rollen, weiblich wie männlich, zieht Grimassen, geht in den Rollen auf. Das Publikum amüsiert sich anfangs über den Kabarettisten, der als Unterstützung Samples und Geräusche einspielt. Doch die Lacher werden zusehends weniger, der Applaus ist verhalten, eher höflich. Anwälte, Beamte, Politiker stehen am Pranger. Das, was Groebner auf die Bühne bringt, ist durchaus gesellschaftskritisch, zeigt Filz, Lug und Trug auf, geht aber in dem monotonen Wiener Slang unter und wirkt schließlich ermüdend.

"Schwere Kost", oder "So richtig zum Lachen war das aber nicht", waren die Kommentare nach dem ersten Teil. Und so blieben nach der Pause schon einige Stühle leer, doch das verbliebene Publikum hörte zunächst noch andächtig zu. Man hatte den Eindruck, es sei gespannt darauf, zu wissen, wie die Geschichte nun weitergeht. Doch dann zieht sich die Handlung unendlich in die Länge. Und da kann sich Groebner noch so abmühen und über die Bühne wirbeln, es kommt keine richtige Stimmung mehr auf. Als schließlich der Übeltäter gefunden ist, der ehemalige Gitarrist der Band der Hauptperson, der mit dieser noch eine persönliche Rechnung offen hat, kommt es zu einem nicht enden wollenden Monolog darüber, wie man sein Vermögen vervielfacht, ohne etwas zum Bruttosozialprodukt beizutragen. Inzwischen kämpft der erste im Publikum sichtlich mit dem Schlaf. Für Abwechslung an dem zweifelhaften Abend mit gemischten Gefühlen sorgen lediglich verschiedene eingestreute Lieder, die Groebner teilweise im Sprechgesang zu Playback vorträgt. Nach über zwei Stunden geht er von der Bühne – ohne Zugabe, die auch keiner fordert.