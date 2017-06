Bei bestem Wetter für Spieler und Pferde fand gestern Nachmittag die Ouvertüre zur zwölften Auflage des Fürstenberg Polo-Cups auf dem Polo-Platz im Donaueschinger Schlosspark statt. Zwar verlor das Team Berenberg um Erbprinz Christian zu Fürstenberg (links) und Erbprinzessin Jeannette (Dritte von links) das Auftaktspiel gegen das Team Trigema mit 3:4 – das tat der Vorfreude auf ein spannendes Sport-Spektakel jedoch keinen Abbruch: "Wir haben in den vergangenen Wochen ein tolles Wochenende vorbereitet, der Platz ist trotz der warmen Temperaturen in Top-Zustand", so Kerstin Tritschler vom Haus Fürstenberg. Und das Team um die beiden Lokalmatadore hat noch Grund zur Hoffnung: Heute geht es um 13 Uhr ums Ganze. Foto: Nick