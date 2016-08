Franz Schwechten, 1841 in Köln geborener und 1924 in Berlin verstorbener Architekt, hat 1890 den Wettbewerb zum Bau der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin gewonnen, Wilhelm II. wurde sein bedeutendster Auftraggeber. Die Turmruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche wurde zum Wahrzeichen des Berliner Westens. Eine der Türen der Kirche, das Aposteltor, befindet sich heute in der evangelischen Christuskapelle auf Burg Hohenzollern. Der Donautempel ist eines der wenigen unversehrt erhaltenen Bauwerke des einst großen Schwechten.