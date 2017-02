Donaueschingen Den Schlatters liegt die Fasnet im Blut

Mittlerweile kann Erna Schlatter nicht mehr so oft auf die Fasnet. Doch einmal im Jahr wird ihr Daheim in Allmendshofen zum Zentrum der Narretei und alles, was Rang und Namen hat, kommt in ihr Geburtshaus. Wenn das Narrengericht in Allmendshofen tagt, wird bei den Schlatters noch eine traditionelle Hausfasnet gefeiert. Die Angeklagten bereiten sich hier auf ihren Prozess vor. Und auch das Präsidium der Schwarzwälder Narrenvereinigung ist vertreten, der Frohsinn sowieso und die Hans Heini dürfen auch nicht fehlen. Dann sitzt Erna Schlatter im Wohnzimmer und ist ganz in ihrem Element, schließlich kennt sie die meisten von früher. Und wer neu ist, den lernt sie einfach kennen. Die Leidenschaft für die Fasnet verbindet einfach alle.

Auch heute wird Erna Schlatter sicher den einen oder anderen närrischen Gruß erhalten, denn sie feiert ihren 92. Geburtstag. In diesem Sinne ein dreifaches Narro auf das Geburtstagskind.