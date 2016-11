Donaueschingen Den Duft des Papiers genießen

Vom Online-Handel halten die meisten der Besucher nichts. Sie gehen lieber in einen Buchladen. Spricht sie das Buch an, liegt es gut in der Hand und riechen die Seiten gut, hat es das Zeug zu einem persönlichen Bestseller.

So entscheidet auch Kristin Hubrich. Sie ist 21 Jahre alt und lässt sich bereits zum zweiten Mal einschließen, dieses Mal zusammen mit ihrer Mutter Astrid. "Meine Freude an Büchern habe ich wohl von meiner Mutter geerbt", erzählt die junge Frau, die alles querbeet liest. Sie genießt diesen ruhigen Abend. "Ich lese für mein Leben gern und es vergeht kein Tag, ohne dass ich ein Buch in die Hand nehme."

Für sie sind Bücher mehr als nur zusammengefasste Seiten, die mit Buchstaben bedruckt sind. Schon eher eine Lebensphilosophie. "Ich nehme Bücher gerne in die Hand, ich schnüffle darin und genieße den Duft des Papiers, ich trage sie gerne herum, sie gehören in meine Wohnung wie Möbel und anderes lieb gewonnenes Inventar. Ohne Bücher geht bei mir nichts und es wird auch keins hergegeben", beschreibt sie ihre Leidenschaft.

Ein E-Book kommt für die begeisterte Leserin daher nicht in Frage. Das Arabische Sprichwort "Ein Buch ist ein Garten, den man in der Tasche trägt" trifft auf sie zu. Sie lässt sich zu jedem Anlass Bücher oder Gutscheine schenken und ihr größter Wunsch ist es, einmal die Frankfurter Buchmesse zu besuchen. Kristin Hubrich liest auch unbekannte Titel von unbekannten Autoren und orientiert sich nicht an der Bestseller Liste. Ihr Buchtipp: Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Greene.

"Ich habe tagsüber wenig Zeit, daher klappt es selten, dass ich mich mal in Ruhe hier umschauen kann", sagt Jennifer Klock. Der atmosphärische Abend im Bücherladen zusammen mit einer Freundin ist für sie aus diesem Grund etwas ganz Besonders.

"Ich möchte gerne die Buchhändler und ihre Geschäfte unterstützen, deshalb kaufe ich meine Bücher auch dort", erzählt Jennifer Klock, welche die gebundene Form der Bücher vorzieht und sie überwiegend auch so kauft. "Ich lese zum Abschalten und alles, was mir gefällt. Unter anderem auch gerne Bestseller und Neuerscheinungen", erzählt sie. Klock war schon selbst auf der Frankfurter Buchmesse und beschreibt diesen Besuch als unheimlich beeindruckend. "Zwar lese ich nicht täglich, aber wenn es mich packt, dann bleibe ich dran", versichert sie.

Franziska Dannecker aus Wolterdingen verbringt einfach einen netten Abend zusammen mit ihrer Schwägerin Susanne Singler aus Furtwangen. "Hier ist es warm, es gibt etwas zu essen und trinken und es gefällt mir, einfach mal wieder in Ruhe in allen möglichen Büchern zu stöbern", freut sie sich.

Franziska Dannecker managt seit 13 Jahren die katholische Bücherei in Wolterdingen und informiert sich an diesem Abend über die aktuelle Literatur und Neuerscheinungen. Dabei hat sie schon zu Hause verschiedene Titel notiert und nimmt dann zur Leseprobe gemütlich Platz. "Ich kenne meine Leserschaft und weiß was diese gerne liest. Daher hat dieser Abend für mich neben dem Gemütlichkeits- auch noch einen Einkaufseffekt." Danneckers Lesetipp: Die Ostseeromane von Patricia Koelle.