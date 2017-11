Donaueschingen Den Christbaum schmücken statt zu arbeiten

Donaueschingen (hon). Wirtschaftswissenschaftler wissen: "Jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage selbst." Der Lehrsatz geht auf den französischen Ökonom und Geschäftsmann Jean-Baptiste Say (1767 bis 1832) zurück und danach würde es durchaus Sinn machen, an Heiligabend, der dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, seinen Kunden die Gelegenheit zum Einkauf zu bieten. Zumal in Baden-Württemberg gilt, dass Händler selbst entscheiden können, ob sie ihre Türen am 24. Dezember öffnen wollen. Diese Sonderregelung besteht für Läden, in denen vor allem Lebens- und Genussmittel angeboten werden. Dazu gehören auch Tannenbaum-Verkaufsstellen, Bäckereien und Blumenläden. Eine Umfrage bei Donaueschinger Lebensmittelgeschäften zeigt: Die Türen bleiben geschlossen, bei Real und den Krachenfels-Bäckereien ist noch keine Entscheidung gefallen.