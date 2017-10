Donaueschingen Dem Chaos mit Farbkraft auf der Spur

Donaueschingen. Das Plakat zu den Donaueschinger Musiktagen 2017 vermittelt gleich beim ersten Anblick eine starke Botschaft: Wir leben in einer Zeit, in der alles in Bewegung ist, die flirrend vorbeizischt und einem den Eindruck eines bizarren Durcheinanders aufdrängt. Es handelt sich dabei um einen Ausschnitt aus dem im Jahr 2013 vollendeten Werk "211.212" der in Berlin und Karlsruhe arbeitenden Künstlerin Corinne Wasmuht.

Björn Gottstein, der Festivalchef der Musiktage, sieht das etwas analytischer und distanzierter. Seine Gespräche mit der Malerin hätten viel mit Musik zu tun gehabt, sagt er und kommt zu der Einschätzung: "Die Bilder von Corinne Wasmuht wirken auf mich sehr musikalisch." Die Muster und Farbfolgen erscheinen ihm stark rhythmisiert. Diesen Gedanken kann man nachvollziehen, wenn man den musikalischen Rhythmus als Bewegung versteht und sich mit der Arbeitsweise der 1964 geborenen Künstlerin näher befasst.

Ihr Werk wirkt vordergründig wie ein Chaos aus zügig aufgetragenen Flächen und Punkten. In Wirklichkeit handelt es sich maltechnisch genau um das Gegenteil. Das Bild bezeugt das monatelange gedankliche Ringen darum, wie die Gleichzeitigkeit ganz unterschiedlicher Sphären abgebildet werden kann – hier zum Beispiel Menschen, die sich an einer Art Bushaltestelle aufhalten, dort die virtuellen Parallelwelten, wie sie durch die modernen Kommunikationsmittel geschaffen worden sind. Wasmuht erledigt ihre Arbeit minutiös: Wahrnehmung für Wahrnehmung, Farbe für Farbe, Schicht für Schicht.