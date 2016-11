Donaueschingen "DeLaSoul" verlässt die Tanzfläche als Europameister

Donaueschingen (sgn). Eines der besten Ergebnisse in ihrer Turniergeschichte holte die Tanzschule Christian Seidel (Donaueschingen, Singen, Villingen) bei den Europameisterschaften im Videoclipdancing in Neunkirchen. Im Teilnehmerfeld von mehr als 900 Mädchen und Jungs tanzten sich die Kinder und Jugendlichen in mehreren Kategorien erfolgreich an die Spitze.