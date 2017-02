Donaueschingen Debüts und Abschiede beim Zunftball

Donaueschingen-Pfohren. Die Burghexen hatten gerade ihre Hexenpyramide präsentiert. Die Zunftoberen waren mit einer Sänfte einmarscheiert aus der, nicht wie zu erwarten der neue erste Mann entstieg, sondern der bewährte Moderator Stefan Eggert. Der ließ wie immer bei derartigen Veranstaltungen seinen Entertainer-Qualitäten freien Lauf.

Moosmann trat in die Bütt, begrüßte das Publikum und vollzog die Ernennung seines Vorgängers Dietmar Schlenker zum Ehrenzunftrat. 16 Jahre leitete dieser die Geschicke der Schnuferzunft in führender Funktion, davon die letzten sechs Jahre an vorderster Front.

Wenig später im Paradies von Liebesgott Amor mischte der frisch gekürte Ehrenzunftrat bei der Programmnummer der Zunfträte erneut mit. So lieferte er, wohl unbewusst, eine Paradebeispiel für die neue Philosophie einer Zunft, deren Ballabend in einer neuen Leichtigkeit auf die Gäste in der ausverkauften Festhalle wirkte.