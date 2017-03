Paul Maars Figuren aus der Buchreihe "Das Sams" zieren die Wände der Stadtbibliothek. Bis zu 14 Meter groß sind die Drachen, die Peter Hespeler (rechts) und Wolfgang Karrer vom Drachenclub der Baar aufhängen, denn am Sonntag findet eine besondere Veranstaltung statt. Paul Maar, Vater des Sams, wird aus seinen Werken vorlesen. Möglich ist das durch die Freundschaft zwischen dem Autor und Hespler. Seit den 1980er-Jahren kennen sie sich. Vor einigen Jahren hatte der leidenschaftliche Drachenbauer dann eine Überraschung für Paul Maar parat: einen vier Meter großen Sams-Drachen. "Er war begeistert und wollte sofort auf die Wiese, um den Drachen steigen zu lassen", blickt Hespler zurück. Mittlerweile sind auch Herr Taschenbier, Frau Rotkohl und Herr Mon als Drachen dazugekommen. Selten geht der 80-jährige Maar noch auf Lesereise. Doch für seinen Freund Hespler macht er eine Ausnahme und wird am Sonntag um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek lesen. Der Eintritt kostet drei Euro für Kinder und sechs Euro für Erwachsene. Einlass: 10 Uhr. Foto: Jakober