Donaueschingen Das Herz der Schule

"Es ist ein ganz besonderer Ort", sagt der Schulleiter. Denn es ist mehr als ein Raum, in dem Bücher in den Regalen stehen. "Wir haben uns bei den Planungen gefragt, was es noch braucht", so Mosbacher. Durch eine besondere Raum- und Farbgestaltung wurde beispielsweise ein Höhlencharakter geschaffen. Sitzsäcke laden dazu ein, die Bücher nicht nur auszuleihen, sondern gleich vor Ort darin zu lesen. Und eine Bühne mit besonderer Akustik eignet sich für vielfältige Veranstaltungen. So soll Chorleiter Hubert Stinner sogar schon geäußert haben, dass der Raum sich für Aufnahmen eignen würde. Einen Eindruck von der Akustik vermittelte dann auch sehr eindrucksvoll der schuleigene Jugendchor. Und es waren nicht die einzigen Schüler, die den Festakt bereicherten. So eröffneten Paula Hartung und Fabian Schnekenburger die Veranstaltung mit dem sehr passenden Anfang von Michael Endes "Die unendliche Geschichte".

Doch es muss auch etwas dafür getan werden, dass eine Schulbibliothek ein Erfolg wird, so Bibliothekarin Liselotte Banhardt. "Die Basis ist die Wohlfühl-Atmosphäre, das nette Team und der gute Buchbestand", sagt sie. Doch es ginge auch um die Inhalte: die Leseförderung und die Informationskompetenz. Beispielsweise haben sich die Achtklässler bei einem Buch-Casting mit Jugendliteratur auseinandergesetzt, darüber diskutiert und sich auch mit schwierigen Themen beschäftigt. Ein Rechercheprojekt vermittelt den Schülern, wie sie an die richtigen Informationen kommen.