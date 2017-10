Donaueschingen Countdown für Musiktage läuft

Die Donaueschinger Musiktage sind das älteste und traditionsreichste Festival für Neue Musik weltweit. 1921 unter fürstlicher Protektion gegründet, steht es auch heute noch für alle neuen experimentellen Formen auf dem Gebiet aktueller Musik und Klangkunst. Hier in Donaueschingen wurde und wird Musikgeschichte geschrieben.

Ein besonderer Hingucker und begehrtes Sammler-Objekt ist alljährlich das Plakat für die Donaueschinger Musiktage. Das aktuelle Motiv geht auf ein Gemälde von Corinne Wasmuht zurück. Die Arbeit der deutschen Künstlerin, die in Argentinien und Peru aufwuchs, zeigt schemenhaft Architektur und technische Konstruktionen eines öffentlichen Raums. Die Darstellung von Öffentlichkeit ist fast abstrakt und vielfältig deutbar, nur die Menschen treten als solche hervor. Mit den technischen Assoziationen flankiert das Plakat einen Festivaljahrgang, der sich 2017 unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie unser Leben und Handeln durch Technik bestimmt wird. Daneben wird der Aspekt der menschlichen Begegnung im Bild zum Thema – dies war für Björn Gottstein, künstlerischer Leiter der Donaueschinger Musiktage, eine wichtige Metapher für das Festival.

Erzeugt wird der Eindruck der Konfrontation von Personen in Corinne Wasmuhts großflächigen Arbeiten mittels der Überlagerung verschiedener Bildmotive. Wasmuht stellt die Illusion eines perspektivischen Raums her, welcher durch die Muster und Farbfolgen stark rhythmisiert erscheint. "In diesem Sinne wirken die Bilder von Corinne Wasmuht auf mich sehr musikalisch", kommentiert Björn Gottstein die Arbeit. Seit den 1960er-Jahren gestalten namhafte Künstlerinnen und Künstler Plakate für die Donaueschinger Musiktage, darunter Juan Miró, Gerhard Richter und Anselm Kiefer.