Donaueschingen Claudia Weishaar tritt von der Spitze zurück

Donaueschingen (gvo). Kein anderer Name ist mit der Gemeinschaft unabhängiger Bürger (GUB) so eng verbunden wie ihrer. Claudia Weishaar wirkt seit 20 Jahren an der Spitze der örtlichen Partei mit und ist seit 1989 auch treibende Kraft im Donaueschinger Gemeinderat. Dort wird die 65-Jährige zumindest auch bis zur nächsten Wahl die Interessen der GUB vertreten. In der eigenen Partei will sie nun aber den Generationswechsel vollziehen. Einen Mann aus den eigenen Reihen wird sie den Mitgliedern am Freitag, 17. November, 20 Uhr, im "Hirschen" präsentieren.