Donaueschingen Christian Maier kegelt sich in die Bundesliga

Ihm wurde quasi, der richtige Dreh in die Wiege gelegt. 1987, mit gerade mal zehn Jahren, nahm er in seiner Heimatgemeinde Dittishausen, das erste Mal eine Kugel in die Hand, und heute – 30 Jahre – später gelingt ihm der rasante Aufstieg als Kegler von der Landesliga A in die zweite Bundesliga.

Ab der neuen Saison wird er versuchen, der aktuelle Vize-Meister, SKG 77 Singen, zu verstärken und seine bisherigen Erfolge auch in der zweiten Liga zu zeigen.

Noch Luft nach oben