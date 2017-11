Donaueschingen Christen beten für Frieden

Donaueschingen – Mit einer Reihe von Veranstaltungen wird die ökumenische Friedensdekade vom 12. bis 22. November in Donaueschingen begangen. Bedrängende Situationen, die Versorgung der Flüchtlinge, Klimawandel, Armut, ökologische und ökonomische "Nöte in unserer Welt machen uns immer wieder bewusst, wie fragil unser Frieden ist und wie wichtig es ist, für den Frieden in unserer Welt, für uns selbst, für Menschen aller Religionen und in allen Konfliktgebieten zu beten", heißt es im Info-Blatt der evangelischen Kirchengemeinde.

Dazu wird am kommenden Sonntag, 12. November, um 10 Uhr im Gottesdienst mit Salbung in der Christuskirche eingeladen, am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr im Gottesdienst im Altenheim St. Michael, im Gemeindegottesdienst am 19. November in der Christuskirche und zum Abschlussgottesdienst mit Abendmahl am Buß- und Bettag, 22. November, um 19 Uhr in der Christuskirche.

Abendliche Friedensgebete finden an den Wochentagen jeweils um 19 Uhr am 13., 14., 16., 20. und 21. November mit Prädikantin Barbara Blech in der Christuskirche statt. Der Taizé-Kreis lädt Freitag, 17. November, um 19 Uhr ins Altenheim St. Michael ein.

Die Idee der Friedensdekade stammt aus den Niederlanden. 1980 wurde sie im damals geteilten Deutschland aufgenommen. In der DDR hat die Friedensarbeit in der Jugendarbeit begonnen. In der BRD waren es vor allem in der Friedensbewegung engagiert Frauen und Männer, die gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Gruppen wie Gewerkschaften und Parteien, vor Ort Friedenswochen durchführten.

Das Motto "Schwerter zu Pflugscharen" ist zum Logo der Friedensdekade geworden. Es innert an die biblische Verheißung, "Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen". Bundesweit eingebürgert hat sich der Termin der Friedensdekade zwischen dem drittletzten Sonntag des Kirchenjahres und Buß- und Bettag.

Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, hat die Schirmherrschaft für die Friedensdekade übernommen und mahnt, sich jeden Tag aufs Neue für Frieden und Sicherheit in der Welt einzusetzen. Allen in der Friedensarbeit engagierten Bürgern und Organisationen wünscht sie Schaffenskraft und kreative Ideen für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft.

INFOBOX:

Motto 2017

Die Ökumenische Friedensdekade steht 2017 unter dem Motto "Streit!". Damit wird thematisiert, wie erschrocken viele über aktuelle Entwicklungen sind: In der öffentlichen politischen Debatte und im Internet werden Menschen verunglimpft. Die Würde und Unverletzbarkeit von Menschen, von bestimmten Menschengruppen, wird offen infrage gestellt.

Donaueschingen. Bedrängende Situationen, die Versorgung der Flüchtlinge, Klimawandel, Armut, ökologische und ökonomische "Nöte in unserer Welt machen uns immer wieder bewusst, wie fragil unser Frieden ist und wie wichtig es ist, für den Frieden in unserer Welt, für uns selbst, für Menschen aller Religionen und in allen Konfliktgebieten zu beten", heißt es im Info-Blatt der evangelischen Kirchengemeinde.

Dazu wird am Sonntag, 12. November, um 10 Uhr im Gottesdienst mit Salbung in der Christuskirche eingeladen, am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr im Gottesdienst im Altenheim St. Michael, im Gemeindegottesdienst am 19. November in der Christuskirche und zum Abschlussgottesdienst mit Abendmahl am Buß- und Bettag, 22. November, um 19 Uhr in der Christuskirche.

Abendliche Friedensgebete finden an den Wochentagen jeweils um 19 Uhr am 13., 14., 16., 20. und 21. November mit Prädikantin Barbara Blech in der Christuskirche statt. Der Taizé-Kreis lädt Freitag, 17. November, um 19 Uhr ins Altenheim St. Michael ein.

Die Idee der Friedensdekade stammt aus den Niederlanden. 1980 wurde sie im damals geteilten Deutschland aufgenommen. In der DDR hat die Friedensarbeit in der Jugendarbeit begonnen. In der BRD waren es vor allem in der Friedensbewegung engagiert Frauen und Männer, die gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Gruppen wie Gewerkschaften und Parteien, vor Ort Friedenswochen durchführten.

Das Motto "Schwerter zu Pflugscharen" ist zum Logo der Friedensdekade geworden. Es innert an die biblische Verheißung, "Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen". Bundesweit eingebürgert hat sich der Termin der Friedensdekade zwischen dem drittletzten Sonntag des Kirchenjahres und Buß- und Bettag.

Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft für die Friedensdekade übernommen und mahnt, sich jeden Tag aufs Neue für Frieden und Sicherheit in der Welt einzusetzen.

Allen in der Friedensarbeit engagierten Bürgern und Organisationen wünscht sie Schaffenskraft und kreative Ideen für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft.

Die Ökumenische Friedensdekade steht 2017 unter dem Motto "Streit!". Damit wird thematisiert, wie erschrocken viele über aktuelle Entwicklungen sind: In der öffentlichen politischen Debatte und im Internet werden Menschen verunglimpft. Die Würde und Unverletzbarkeit von Menschen, von bestimmten Menschengruppen, wird offen infrage gestellt.

