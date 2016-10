Donaueschingen Chorgenuss vom Feinsten begeistert die Zuhörer

Mit den Alphornbläsern der Musikapelle breitete sich alpine Stimmung in der Halle aus. In drei Stücken präsentierten sie das gesamte Klangvolumen des Holzblasinstrumentes. Der Männerchor der Fürstenberger führte seine Gäste in die Pause. In der Besetzung mit den Holzblasinstrumenten Oboe, Klarinette, Querflöte, Fagott und einem Horn begeisterte das Bläserquintett der Musikkapelle mit der Abfolge von fünf rhythmischen Tänzen.

Auf einen Ausflug in die Welt der Populärmusik luden die Gastgeber zum Abschluss ein, der mit den Zugaben der "12 Räuber" mit Solist Matthias Mayer und dem Demis Roussos Klassiker "Goodbye, my Love" endete.