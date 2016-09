Donaueschingen CHI: Lisa Nooren entscheidet Turnier für sich

Der Überraschungssieg der jungen Niederländerin, die im belgischen Engis wohnt, unterstreicht den Trend beim Springsport in Donaueschingen. Das große Turnier gilt immer mehr als ideale Bühne für Talente aus ganz Europa.

Lisa Nooren, die seit zwei Jahren zu den stärken Juniorinnen in Europa zählt und 2015 unter anderem das Fünf-Sterne-Springen in La Coruña gewonnen hatte, siegte gestern bei Dauerregen – aber auf noch sehr gutem Geläuf – im Stechen mit knapp zwei Sekunden Vorsprung (0 Strafpunkte/53,08 Sekunden) vor dem Vorjahressieger Cameron Hanley (0/55,00) auf dem erst neunjährigen Wallach "Cas". Dritter wurde der Franzose Nicolas Deseuzes (0/56,28). Bester Deutscher beim Großen Preis wurde der Baden-Württemberger Marcel Marschall (Altheim) auf Platz vier. Lokalmatadorin Leonie Krieg erreichte mit "Champerlo" Rang 32. Von 39 Startern hatten neun Reiter das Stechen erreicht.

Champion Lisa Nooren war überglücklich. "Ich bin fast sprachlos und hätte nie an diesen Erfolg geglaubt. Aber es macht mich sehr stolz, nun in Donaueschingen auch zu den Siegern zu gehören." Die Niederländerin, die zuletzt ein Turnier in Amsterdam gewonnen hatte und Zweite bei der EM der Jungen Reiter in Irland wurde, erhielt als Preis einen "Mercedes GLA". "Es ist mein erstes Auto", lächelte Lisa Nooren bescheiden.