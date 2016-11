Donaueschingen Chefetage komplett

Donaueschingen-Grüningen. An der Spitze der Rebberghexen mit 78 Aktiven, 78 passiven Mitgliedern und 30 Junghexen (Kindern) steht nach diversen Neuwahlen während der Mitgliederversammlung am Freitagabend wieder eine komplette Vorstandschaft. Die bereits amtserfahrene zweite Oberhexe, Trude Hör, wurde erneut in ihr Ressort gewählt.