Donaueschingen Cego-Turnier und Musiker-Gaudi

Gewerbe, Vereine und Musikkapellen präsentieren sich am Sonntag, 9. Juli, ab 11.30 Uhr in bewährter Weise. Jung und Alt treffen sich am Montag, 10. Juli, beim Programm- und Unterhaltungsnachmittag auf dem Festgelände. Zur späteren Musikantengaudi haben sich bereits fünf Formationen angemeldet, was erneut einen unterhaltsamen Abend und Fest-Kehraus verspricht.