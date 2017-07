Donaueschingen CDU-Besuch in Straßburg

Auf Einladung des Europaabgeordneten Andreas Schwab besuchten 50 Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Donaueschingen und Interessierte das europäische Parlament in Straßburg. Nach einer Diskussion mit dem Abgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden wurde das Besucherzentrum besichtigt. Anschließend bestand die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Plenarsitzung. Beeindruckt waren die Gäste von der Leistung des Übersetzerdienstes, der simultan in 24 Amtssprachen der 28 Mitgliedsländer übersetzt. Eine Besichtigung der Altstadt rundete die Tour ab. Foto: Stadtverband