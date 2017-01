Nach sieben Jahren im Angestelltenverhältnis entschied sich die 34-jährige Rechtsanwältin Caroline Stier, ihre eigene Kanzlei zu eröffnen. Stier, deren Fachgebiete Arbeits- und Familienrecht sind, ist in Wolterdingen geboren und in Tannheim aufgewachsen. Das Studium dabsolvierte sie an der Universität Konstanz. Rund zehn Jahre lebte sie in der Bodenseeregion, kehrte aber wieder in ihre Heimat zurück und machte sich hier selbstständig. Rund 50 Freunde und Geschäftspartner folgten ihrer Einladung zur Kanzleieröffnung am Donnerstag. Die Räume in der Karlstraße 44 wurden renoviert und seien wie gemacht für ihre Pläne, so Stier. Foto: privat