Donaueschingen Bunter Abend beschließt Tagung der Narrenzünfte

Heute geht es um die Neuorganisation und Überleitung des Museumsbetriebes in einen Eigenbetrieb der VSAN und darum, den Narrenschopf auf den Weg in die Zukunft zu schicken. Das Motto lautet Narrenschopft goes "museum4punkt0". Der Sonntag widmet sich der Jugend und der Kultur.

Doch nicht nur intern wird getagt: Am heutigen Samstag ist um 20 Uhr ein "bunter Abend" in den Donauhallen. Die Donaueschinger Narrenzunft greift zwar auf Programmpunkte aus vergangenen Veranstaltungen wie beispielsweise den Zunftball zurück, jedoch gibt es laut Zunftmeister Michael Lehmann auch neue "Kracher" wie unter anderem die "Brotäne Herdepfl" auf der Bühne der Bühne zu sehen.

Eigentlich ist das Programm für die Tagungsteilnehmer gedacht. Doch der Frohsinn öffnet die Donauhalle auf für Besucher. Die Abendkasse ist geöffnet. Für 7,50 Euro gibt's das Programm zu sehen.