Donaueschingen Bunte Wollschals leuchten als Hoffnungsschimmer

Als sie nun Ende Oktober in einer Zeitschrift eine große Reportage über die diesjährige Hilfsaktion für syrische Flüchtlingskinder entdeckte, war in ihr schnell der Entschluss gereift, die Donaueschinger Bürger zur Teilnahme an diesem Projekt zu bewegen. "Es gibt immer noch so viele betroffene, syrische Kinder", sagt die Stadträtin. Das Thema gerate ihrer Meinung nach momentan zu sehr in Vergessenheit.

Also besorgte sie sich eines der Wollpakete mit der bunten hochwertigen Merinowolle von Lana-Grossa. Ein Paket kostet 45 Euro, inklusive Strickanleitung und Stricknadeln. 10 Euro werden von der Firma direkt an die Nothilfe der weltweit größten Kinderrechtsorganisation Save the Children abgeführt. Im vergangenen Jahr kamen so rund 300 000 Euro zusammen.

Gleichzeitig mit ihrer Idee, dieses Projekt zu unterstützen, möchte Sigrid Zwetschke aber in Donaueschingen Menschen zusammenbringen, die sich beteiligen wollen. Deshalb hat sie das Mehrgenerationenhaus und die Leiterin des neuen Strickkreises, Johanna Duckar, ins Boot geholt. Im Mehrgenerationenhaus werden gemeinsame Stricktermine angeboten, Johanna Duckar steht mit Rat und Tat hilfreich zur Seite. Der Schal ist übrigens unisex. Deshalb dürfen auch gern Männer mitstricken. Stricktermine sind jeweils am Mittwoch, 16., 23. und 30. November, von 14 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Schulstraße 5 in Donaueschingen.