Donaueschingen Bundesstraße 27: Bauarbeiten haben begonnen

Donaueschingen (gvo). Eine Baggerraupe begann mit den Erdarbeiten für die neue Zufahrt auf dem Zubringer zur Bundesstraße 27. Binnen vier Wochen soll die neue Behelfszufahrt fertig sein. Dann können die Arbeiten an der neuen Brücke über die Bundesstraße begonnen werden. Diese soll in einem Jahr fertig sein, so die Planung.