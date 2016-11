Hochkarätigen Jugendfußball erlebten am Sonntagmorgen rund 150 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz im Allmendshofer Sportpark der DJK Donaueschingen. In einem Testspiel zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart zeigten die D-Jugend-Fußballer des Jahrgangs 2005 – unter ihnen auch das DJK-Nachwuchstalent Paulo Fritschi als Gastspieler beim SC Freiburg – gelungene Kombinationen und sehenswerte Tore am laufenden Band. Am Schluss der abwechslungsreichen Partie über drei mal 30 Minuten stand es 7:4 für die Breisgauer. Unser Bild zeigt die beiden Mannschaften vor dem Anpfiff. Foto: Georg Wild