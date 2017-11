Donaueschingen Bürokratie bremst Spaß an Fastnacht aus

Auch Martin Reichmann, Zunftmeister der Krummen Hexen aus Bräunlingen, beschreibt eine zunehmende Bürokratie. Er relativiert das jedoch: "Ich schimpfe nicht darüber. Die Sicherheit geht erstmal vor." Er denkt nicht, dass sich das Brauchtum durch eine gesteigerte Bürokratie eindämmen lasse: "Vor 20 Jahren lief das eben noch anders. Ich hoffe allerdings, dass es nicht mal so ist, dass der Umzug steht und die Zuschauer nur dran vorbeilaufen – das wäre dann wie im Museum", sagt Reichmann.

Bei diesem Thema kommt es auch zu vielen Missverständnissen, wie Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreises, sagt. "Beispielsweise verwundert uns die Aussage, dass es in der Vergangenheit offensichtlich so gewesen sein soll, dass eine E-Mail ausgereicht habe und alle Umzüge seien dann geklärt gewesen", so Frank. Dies sei in keinem der vergangenen Fälle so.

Seit dem 1. Juli 2017 werden bei Umzügen Leitlinien angewandt, die das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises Vertretern von vier Narrenverbänden vorgeschlagen hat. Das sind folgende: Für jede Veranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum muss ein Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gestellt werden. Für jede Veranstaltung erhält der Antragsteller eine Erlaubnis, gegebenenfalls kombiniert mit einer verkehrsrechtlichen Anordnung. Bei Veranstaltungen bis zu 100 Teilnehmern (Mitwirkende und Besucher) kann unter Umständen eine Dauererlaubnis für den Zeitraum von bis zu fünf Jahren erteilt werden.