Donaueschingen Bücherei verlegt ihr Angebot ins Foyer der Bürgerhalle

Löffingen-Unadingen (pb). "Die Bücherei zum Anfassen" heißt es am kommenden Sonntag, 15. Oktober, in Unadingen. Das Team der katholischen Bücherei mit Kathrin Kramer, Manuela Bruder, Claudia Seiffert, Claudia Kramer und Ansprechpartnerin Christel Fehrenbach wird an diesem Sonntag die Bücherei ins Foyer der Bürgerhalle verlegen, um an der Kilbig präsent zu sein.