Donaueschingen Briefzusteller gesucht, Filiale immer wieder zu

Donaueschingen (gvo). Dieses Stellenangebot hat mit einer größeren Post-Baustelle aber nichts zu tun. Immer wieder stehen Donaueschinger Postkunden hier unerwartet vor verschlossenen Türen. Inzwischen weichen immer mehr Donaueschinger zielgerichtet auf die Hüfinger Postfiliale aus. Das Wollgeschäft mit Postservice in der Grabengasse hat zwar auch keine anderen Öffnungszeiten, ist dort aber immer für Kunden geöffnet.

"Leider war und ist die personelle Situation in unserer Filiale in Donaueschingen aufgrund von Personalausfällen immer noch sehr angespannt", sagt Ralf Palm, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Post in Bonn. So habe man zuletzt am Montag, 2. Oktober nachmittags schließen müssen – ausgerechnet ein Brückentag, an dem gewöhnlich mehr Post anfällt als sonst. Davor waren am Freitag, 22. September, keine Postgeschäfte möglich.

Nachdem seit der Adventszeit vor knapp einem Jahr neue Öffnungszeiten gelten und am Mittwochnachmittag geschlossen bleibt, und man seither immer wieder mal vor geschlossenen Türen stand, befürchtet schon so mancher Postkunde weitere zeitliche Einschnitte.