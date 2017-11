Donaueschingen Breites Spektrum an Werken

Donaueschingen. Mit den wunderbaren Musikern Bernd Konrad und Tom Bayer, Saxophon und Flügel, wird die nahe Verbindung von Bildender Kunst und Musik zu einem Ereignis: Klangvoller farbenfroher Jazz und die moderne Kunst können sich auf eindrucksvolle Art und Weise ergänzen und gegenseitig interpretieren, vor allem, wenn zwei Könner sich dieser Aufgabe annehmen.

Bei der jüngsten Vernissage der 1970 gegründeten Künstlergilde waren nicht ganz so viele Besucher dabei wie in den Vorjahren. Und viele von ihnen kamen von auswärts, während die Donaueschinger ihre Künstler ein bisschen im Stich ließen. Mit dabei war wieder Wolfgang Zimmermann, der krankheitsbedingt einige Zeit aussetzen musste. Er hatte vor ein paar Jahren den Vorsitz der Künstlergilde übernommen, als sie in einer Krise steckte. Am Freitag würdigte er mit Helmuth ­Sabrowski eines der Gründungsmitglieder. Bis heute ist er mit Aquarell-Landschaften in den Ausstellungen vertreten. Zimmermann überreichte außerdem Martina Schloms von der "Grauzone" eine Spende von 800 Euro aus der Herbstfestaktion.

Musik als flüchtiges Medium und Bilder, Skulpturen, Fotos oder Installationen als sichtbarer Ausdruck von Kunst: So hat Donaueschingens Bürgermeister Bernhard Kaiser seine Eindrücke zusammengefasst. "Kunst und Musik hinterlassen in der Stadt ihre Spuren", sagt Kaiser und erinnert an die große Bedeutung der Musiktage und die Arbeiten bildender Künstler. Werke, die im öffentlichen Raum zum Nachdenken anregen. Neben der "Donaueschinger Regionale" prägen das "Museum Art Plus" und Fürstenberg Zeitgenössisch vor allem auch die Künstlergilde das Kunstschaffen.