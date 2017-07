Donaueschingen Breites Spektrum an Betrachtungsweisen

Der Künstler Peter Dorn lebt und arbeitet in Nagold. Mit seinen Papierarbeiten, ganz besonders aber mit seinen Installationen und den sehr eindringlichen Arbeiten aus Reinigungsschwämmen, ist der Künstler weit über die Landesgrenze hinaus bekannt geworden.

Unter dem Kürzel AIR, welches im Englischen "Luft" bedeutet, von Peter Dorn aber als Synonym für "Arbeiten im Raum" verwendet wird, entfaltet der Künstler ein breites Spektrum unterschiedlicher Betrachtungsweisen, mit denen er das Nichts des Raums und die Dinge, die sich darin ereignen können, untersucht und sichtbar macht. Dabei spielt die Zahl "zwei" und die Dualität der Dinge eine wesentliche Rolle. Das Wechselspiel zwischen Innen und Außen, zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, generiert Rhythmus und Ordnung und findet in Dorns Arbeiten neue Entsprechungen.

Die Papierarbeiten, von denen einige Neuere auch in der Ausstellung zu sehen sein werden, verweisen mit ihren Ordnungen oder ordnenden Strukturen einerseits auf das künstlerische Handeln innerhalb einer überschaubaren Fläche, aber andererseits auch auf das Nichts des Raums, in dem sich diese Arbeiten befinden. Dadurch werden Spannungsfelder sichtbar, und Ruhepunkte scheinen auf. Etwas tritt in Erscheinung und entfaltet Kraft.