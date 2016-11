Donaueschingen Bregtal-Glonki sind gut aufgestellt

"Wir ziehen alle am selben Strang", freut sich Oberglonki Herbert Köhler. Dies habe sich jüngst auch bei der Veranstaltung der beiden Theaterabende erwiesen. Es sei eine tolle Zusammenarbeit und ein schönes Miteinander gewesen. Das Theater könnte wieder als Marke "Spitzenklasse" bezeichnet werden. Die Aufführung auf zwei Samstage zu legen, wird beibehalten und Bernhard Mößner wird auch weiterhin der "Macher" bleiben.

Am 30. Dezember suchen die Wolterdinger wieder zusammen mit dem Narrenverein Waldwinkel aus Hubertshofen ihre Narrenbäume aus. Die Bregtal-Glonki sind unter anderem am 7. Januar in Tannheim und am 11. Februar beim Narrentreffen in Unterkirnach zu sehen. Das Narrenbaumstellen findet am 11. Februar statt. Und nach Kappel-Grafenhausen fahren die Narren am 27. Februar.