Donaueschingen Bregbrücke wird nochmals teurer

Donaueschingen- Allmedshofen (jak). Zwar finden aktuell die Vorbereitungen für den Abriss statt, der bald stattfinden soll, aber das Thema kommt einmal mehr in den Gemeinderat. Obwohl es bereits so schien, als ob nun wirklich alles geklärt ist. Und zwar ziemlich kurzfristig wird in der Sitzung am Dienstagabend ab 18 Uhr darüber diskutiert.

Der Abriss: 680 000 Euro sollen für den Abriss der alten Brücke und die Errichtung eines neuen Bauwerks ausgegeben werden. Nach langen Diskussionen hat sich der Gemeinderat darauf festgelegt, dass es auch auf keinen Fall teurer werden darf. Das Problem: Der Abriss soll bereits 80 000 Euro kosten. Bei den Planungen war von 44 000 Euro ausgegangen worden. Diese Mehrkosten sollten eigentlich bei den weiteren Planungen wieder eingespart werden.

700 000 Euro reichen nicht für das neue Bauwerk