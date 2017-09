Donaueschingen Bräunlinger fleißigste Wähler

Der CDU-Abgeordnete Thorsten Frei konnte sein Ergebnis von 2013 nicht halten, erfährt aber dennoch Rückendeckung aus dem Wahlkreis. Nachdem er vor vier Jahren in Hüfingen 65,9 Prozent und in Bräunlingen 64,4 Prozent der Stimmen geholt hatte, büßte er einige Prozentpunkte ein: In Donaueschingen holte er 50,7 Prozent der Erststimmen, in Hüfingen 53,5 Prozent und 56,2 Prozent in Bräunlingen. Damit liegt Frei aber noch weit vor dem Ergebnis der Partei: 34,2 Prozent in Donaueschingen, 40,3 in Hüfingen und 38,4 Prozent in Bräunlingen. Die die FDP holte 14 Prozent in Donaueschingen und 13 Prozent in Hüfingen und Bräunlingen. Sensationell auf Platz zwei vorgerückt sind die Grünen in Bräunlingen.

Die meisten Erststimmen nach Frei holte zwar Jens Löw (SPD), doch die 13,3 Prozent in Donaueschingen und 13,8 Prozent in Hüfingen und Bräunlingen werden ihn nicht glücklich stimmen. AfD-Kandidat Joachim Senger erreichte in Donaueschingen 13,1 Prozent, in Bräunlingen 9,6 Prozent und in Hüfingen 10,9 Prozent und liegt damit hinter dem Parteiergebnis. Ebenso Marcel Klinge, der in Donaueschingen 8,1 Prozent, in 6,9 Prozent in Hüfingen und 6,4 Prozent der Stimmen in Bräunlingen erhielt. Volker Goerz lag mit 8,8 Prozent der Erststimmen deutlich hinter dem guten Parteiergebnis.