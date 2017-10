Donaueschingen "#Bloß kein Trend verpennt"

Tickets gibt es unter anderem im Internet unter www.­schwarzwaelder-bote.de/tickets.

Für die Veranstaltung am 25. November in den Donauhallen in Donaueschingen verlost der Schwarzwälder Bote drei mal zwei Karten. An der Verlosung nimmt teil, wer bis Montag, 23. Oktober, eine Karte an den Schwarzwälder Boten, Benediktinerring 11, 78050 Villingen-Schwenningen, eine E-Mail an redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de oder ein Fax an 07721/91 87 60 sendet. Das Stichwort lautet: "Sonntag".