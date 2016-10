Donaueschingen Bleier will Musikschule weiter öffnen

"Der Start ist geglückt, die Arbeit macht Freude", sagt Katrin Bleier. Sie stammt aus Zell am Harmersbach im Kinzigtal und ist seit dem 1. Juni auf der Baar. Sie bezeichnet sich als "Team Player", will zunächst die Gegebenheiten vor Ort kennen lernen und daraus Ziele entwickeln. Eines hat sie bereits fest im Blick: "Es geht mir darum, die Musikschule für alle möglichen Interessenten zu öffnen. Talente zu fördern und musikalische Breite zu vereinen, das widerspricht sich nicht", ist die neue Leiterin überzeugt, "Musik für alle", so beschreibt sie ein Ziel, "denn gute Talente findet man, wenn man auch die Breite anspricht."

Konkret nennt Katrin Bleier das Projekt im Altenheim St. Michael, in dem Peter Stelzl, Fachbereichsleiter für Posaune und Tuba, in einem Kurs für Veeh-Harfen die Möglichkeit eröffnet, sich ohne große Vorkenntnisse auch im Alter musikalisch zu betätigen. Ein weiteres Projekt: Gemeinsam mit Kunstschule und Kaufmännischer und Hauswirtschaftlicher Schule (KHS) wird ein Cajón-Workshop ins Leben gerufen. Dabei lernen die Teilnehmer, das Spielen auf der "Kistentrommel", ein Schlag- und Percussions-Instrument, das ursprünglich aus Peru kommt. Der Kurs ermöglicht jungen Flüchtlingen aus der KHS künstlerische Fähigkeiten zu entdecken.

"Ich freue mich darüber, dass die Musikschule ein Teil des Bildungsangebots in der Musikstadt Donaueschingen ist", sagt Katrin, "es wäre ganz toll, wenn das auch weiterhin so bleibt." Und so sind nahezu alle Instrumente an der Musikschule zu erlernen. Flöte, Klavier, Fagott, Harfe Cello und alle Streichinstrumente, Gesang aus Pop und Klassik, Schlagzeug: Die Musikschule, die vergangenes Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feierte, "deckt im Prinzip alle Wünsche von Kursteilnehmern ab".

Musikschule und Musiklehrer an den Schulen der Stadt seien Partner der gemeinschaftlichen Arbeit. Katrin Bleier nennt den Saxonett-Kurs, der mit Kindern der Eichendorffschule läuft: Das Saxonett hat ein Mundstück ähnlich wie Klarinette oder Saxophon,und entspreche in der Griffweise der Blockflöte. "Das ermöglicht den Umstieg auf die beliebten Instrumente, die in Vereinen oder Bands gefragt sind." Und schließlich ist die Musikschule in die Zusammenarbeit mit der Hochschule in Trossingen eingebunden: Einer der Motoren ist Klavierlehrer Michael Kanczyk. Für die Trossinger Musikstudenten bedeute dieses Projekt methodische Schulung, für die Schüler der Musikschule Donaueschingen bringe es viel Erfahrung.