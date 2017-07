Donaueschingen Blasmusik versteigert Brennholz

Mit "Aus ganzem Herzen Blasmusik" starteten die Hubertshofenener mit ihrem Dirgenten Willi Winterhalder ihr musikalisches Programm, das eher traditionell angesiedelt war. Das "Beach-Boys Medley" oder "Yakedy Sax" mit Marius Schorp am Tenor-Saxophon" oder "You Raise me Up" mit Marvin Winterhalder und Harald Vogt am Flügelhorn bildeten da eher die Ausnahmen.

Das Saxophon-Register mit Andreas Schmid, Marius Schorp und Markus Ritter zeigte bei "Singin Sax" sein ganzes Können, bevor man mit der "Schwungradpolka" nach weit über einer Stunde die Bühne für den nachfolgenden Musikverein Aufen freimachte.

Auch die Gäste, die in großer Besetzung antraten und sich teilweise vor der Bühne platzierten, hatten traditionelle Blasmusik im Gepäck, aber auch moderne Arrangements oder südamerikanische Rhythmen. Mit Melodien von Les Humphries ging es dann auf eine lange musikalische Reise in die Dämmerung. Unter großem Applaus spielte man schließlich als Zugaben den "Böhmischen Traum" und das "Badnerlied".