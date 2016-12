Donaueschingen Bis zu 30 neue Häuser können hier entstehen

Donaueschingen-Neudingen. Neudingen entwickelt sich zu einem beliebten Wohnort. Das wird bei der Planung des neuen Baugebietes "Weiherbrünnele" deutlich. Hier sollen am westlichen Ortsrand in Richtung Sumpfohren in den nächsten Jahren 28 bis 30 Einfamilienhäuser entstehen. In einer noch laufenden Grundstückerwerbungsphase konnte bereits ein positives Signal von zwei Grundstückseigentümern entgegen genommen werden, mit zwei weiteren sei man bereits in Verhandlung. "Das ist ein gutes Zeichen für die Erweiterung unserer Ortes, denn wir sind seit jeher offen für Zuzüge auch von außerhalb" sagt Ortsvorsteher Klaus Münzer.