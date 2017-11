Donaueschingen Bienenfleißiger Vereinsmensch mit einem Faible für Musik

Der gebürtige Wolterdinger wurde als achtes und jüngstes Kind im Angerweg 5 geboren und genau dort lebt er heute noch. Schon als Schulkind hat er seinem Vater bei der Arbeit geholfen, erinnert er sich, damit der im Sägewerk beim Brennholzbündeln auf seinen Akkord kam. Nach der Schule folgte die Ausbildung bei der Firma Rebmann als Schlosser. Es schloss sich eine Zeit in Welschingen bei Honold im Fahrzeugbau an, als Bundeswehrler verschlug es ihn nach Freising, Kochem und Sardinien. Nach einem erneuten Zwischenstopp bei Rebmann wechselte Murr später ins Fernmeldeamt nach Donaueschingen, später zum Postamt nach Villingen und in die Oberpostdirektion Freiburg. Davor bildete er sich zum Techniker in Haus- und Betriebstechnik weiter. Er kam also rum, bevor er als Postbetriebsinspektor in den Ruhestand ging.

Ehefrau Ulrika muss lachen, als ihr Mann über sein Leben erzählt. Da fehlt nämlich noch eine ganze Menge. Bienen hat Eugen Murr, die, fleißig wie sie sind, jede Menge Honig produzieren, den er verkauft. Vor 30 Jahren entdeckte er dieses Hobby durch einen ehemaligen Arbeitskollegen. Seine 30 Bienenvölker halten ihn von April bis September komplett auf Trab. Auch in den Wolterdinger Vereinen war Murr sehr aktiv: 25 Jahre war bei der Feuerwehr, wo er heute Ehrenmitglied ist. "In jungen Jahren habe ich außerdem Fußball gespielt", zählt Murr weiter auf, und er war in der Musikkapelle Wolterdingen, dem Narrenverein und 20 Jahre im DRK-Ortsverein aktiv. "Ein großes Hobby war außerdem rund 30 Jahre die Kleintierzucht."

"Immer mit Kind und Kegel unterwegs"