Donaueschingen Bienenfleiß trägt leckere Früchte

Bienen sind Tiere, vor denen die meisten Menschen Angst haben. Keine Angst vor diesen kleinen, nützlichen Tieren dürfen Menschen wie Karl Scherer haben.

Donaueschingen-Neudingen. Denn der 68-Jährige ist Imker. Bereits seit fünf Jahren geht der Neudinger diesem Hobby nach. Wie es dazu kam, ist eine Geschichte, wie sie im Buche steht.

"Ein älterer Herr aus unserer Nachbarschaft hatte früher schon immer Bienen. Ich habe dort immer meinen Honig bezogen und so kamen wir öfter ins Gespräch über seine Leidenschaft. Eines Tages schenkte er mir dann ein Volk Bienen und so begann alles", so Scherer. Weiteres Kriterium war natürlich seine Liebe zum süßen Nahrungsmittel Honig. Der Nachbar stand Scherer auch mit Rat und Tat zur Seite. "Imkern kann man zwar auch in Kursen lernen, die sind jedoch sehr zeitintensiv und nicht immer optimal", so Scherer. Am besten sei es, wenn man von einem langjährigen Imker unter die Fittiche genommen wird.