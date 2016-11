Donaueschingen Biblische Personen aus der zweiten Reihe

Auch dieses Mal nutzten viele Besucher die Gelegenheit, um mehr über sich und ihre Einstellung zu Gott zu erfahren. Bereits im Vorfeld hatten sich die katholische Seelsorgeeinheit, die evangelische Christusgemeinde, die internationale evangelische Gemeinde und die freie evangelische Gemeinde geeinigt, unbekannte Menschen der Bibel in den Vordergrund zu rücken. Vier Stationen, vier unterschiedliche Begegnungen mit Menschen, die sich im Hintergrund der biblischen Darstellungen befinden. Die Nacht lief unter dem Titel "In zweiter Reihe" und verdeutlichte, dass es oft die Menschen im Hintergrund sind, die eine Entwicklung oder die Geschichte mit ihrem Wirken beeinflussen.

Der Auftakt fand in der St. Marienkirche statt, in der Pfarrer Erich Loks, Horst Fischer und Ingegret Hagen einiges über den Apostel Thomas erzählten, der als der Ungläubige und Zweifler gesehen wird. Dabei war er es, der nach dem Irdischen sucht, um sich Klarheit zu verschaffen. Mit dem Gottvertrauen als eine neue Art der Gemeinschaftsbildung konnte er zunächst wenig anfangen. Die "Capella Musicale" bereicherte die Erzählungen mit ihrem Gesang.

Die Besucher wechselten in die Christuskirche, wo sie in einem Rollenspiel zwischen Jakob (Joachim Grössel) und Esther (Maria Schmitt) mehr über eine Person erfuhren, die sich rund 600 Jahre vor Christus mit dem persischen König Xerxes vermählte und so ihr jüdisches Volk rettete.