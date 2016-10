Donaueschingen Bewährungsstrafen nach blutiger Familienfeier

Mit abgeschlagener Bierflasche am Hals verletzt

Aus einer zunächst friedlichen Familien-Grillfete auf der Neudinger Wendthütte heraus kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf das als Nebenkläger auftretende Opfer mit einer abgeschlagenen Bierflasche mehrfach am Hals verletzt worden war. Nur einem glücklichen Zufall sei es nach Aussage des behandelnden Notarztes zu verdanken, dass die in unmittelbarer Nähe liegende Halsschlagader nicht getroffen wurde. Trotzdem schwebte das Opfer in Lebensgefahr und musste sofort operiert werden.

Im Villinger Amtsgericht hatte man sich, nachdem die für den Sommer angesetzte Hauptverhandlung nochmals verschoben worden war, am Mittwoch auf eine langwierige Sitzung eingestellt. Das zuständige Gericht musste herausfinden, ob und wie weit ein zweiter Beteiligter für die weiteren Verletzungen des Opfers – ein Rippenbruch durch Kniestoß – verantwortlich zu machen war und insbesondere auch, ob dem Haupttäter eine Tötungsabsicht unterstellt werden konnte.