Donaueschingen Betriebe müssen sich mehr bemühen

Donaueschingen-Hüfingen-Bräunlingen. Oft sind es die traditionellen Handwerksberufe, die dabei nicht unbedingt ganz vorne mitrangieren. Handwerksbetriebe müssen sich viel stärker als früher noch um ihre Nachwuchskräfte bemühen. Und das am besten so früh wie möglich.

Der Malerfachbetrieb Baur aus Donaueschingen bildet seit jeher Lehrlinge aus. Jochen und Annette Baur sehen sich da auch in der Pflicht, um die Zukunft des Malerhandwerks zu sichern. Doch ohne ein gewisses Maß an Anstrengung ist es heute nicht leicht, junge Menschen für einen Handwerksberuf wie dem Maler und Lackierer zu begeistern. Dieses Jahr befindet sich der Betrieb in einer echten Luxus-Situation. Gleich zwei Lehrlinge konnte die Firma für den Ausbildungsstart gewinnen.

Xenia Rosenstiel und Kai Erban haben sich ganz bewusst für die Ausbildung zum Maler und Lackierer entschieden. Beide sind sehr praktisch veranlagt und ihnen war schnell klar, dass ein Job im Büro ganz und gar nicht ihr Ding ist. "Wichtig ist heute aber schon, dass ein Praktikum einen ersten Eindruck vom Ausbildungsberuf vermittelt. So kann nicht nur der Arbeitgeber sehen, ob der Kandidat in Frage kommt, sondern vor allem kann auch der Jugendliche überprüfen, ob ihm die Arbeit auch wirklich Spaß macht", erklärt Annette Baur. Mindestens eine Woche sollten die Jugendlichen bei einem Praktikum mitarbeiten, um zu sehen, was den Beruf ausmache, so das Ehepaar Baur.