Donaueschingen Gäste fühlen sich in Kindheit versetzt

Bereits bei der Aasener Gewerbeschau 2006 sahen sich 1300 Besucher den Aasener Dorfladen an. Für Märkle war das die Herausforderung. Seitdem sucht er im Internet nach immer neuen alten, passenden Ausstellungsstücken und öffnet das ungewöhnliche Museum auf Anfrage zur Besichtigung. Jüngst waren es die Heidenhofener Landfrauen, die sich dieses Erinnerungserlebnis gönnten. Alle auch irgendwie persönlich betroffen, schließlich haben ihre Mütter und Großmütter noch hier in Aasen eingekauft.

Und was es da alles zu kaufen gab, wird heute beim gelassenen Rundgang mit Karl Märkle schnell wieder lebendig. In der Ladeneinrichtung aus dem 19. Jahrhundert finden sich die bekannten Kaffeepackungen, Ata-, Persil- Soda- und IMI-Schachteln, Hoffmans Stärke, Kernseife, Brand-Zwieback und Gurkenfässer. Salz und Zucker wurde lange noch lose verkauft und auf der Waage mit der großen Berechnungstabelle abgewogen. Und auch die Gläser mit Nappo und Bonbons, die damals einzeln pfennigweise an die Kinder verkauft oder verschenkt wurden, sind noch da.

Das Öl- und Essigfass mit dem Auslasshahn hängen wie vor 100 Jahren an der Wand. Die Kunden brachten ihre Flaschen aus der eigenen Küche zum Nachfüllen mit. Verpackungs- oder Entsorgungsprobleme machte diese Art zu wirtschaften nicht. Frisches Obst und Gemüse lagerte in Holzkisten gegenüber der Theke. Schmunzelnd zeigt Karl Märkle auf ein kleines Loch im Thekentisch. Wenn der Kunde das Geld klein hatte, konnte man die Münzen hier flink in der Kasse verschwinden lassen, ohne die Schublade öffnen zu müssen.

Kurzwaren, Nähgarn und Nähnadeln, Knöpfe und auch Stoffe konnte man hier kaufen und nach dem zweiten Weltkrieg natürlich auch Perlonstrümpfe. Ein Reisender vom Großhändler aus Villingen kam regelmäßig mit dem Käfer und nahm die Bestellungen auf.

In zwei großen Schränken finden sich noch alte Glühlampen und Schreibwaren, Schulhefte und Bleistifte. Und in einer Ecke stehen Gerätschaften für die Feldarbeit. Die Einwohnerschaft wurde eben mit allem versorgt, was man im Alltag brauchte. Dazu gehörte in jenen Jahren auch noch das Schwenninger Bärenbräu-Bier in Flaschen, die ganz Durstige schon mal noch im Laden öffneten. Schließlich war es hier gemütlich, insbesondere im Winter, wenn der dunkelgrüne Dauerbrandofen für Wärme sorgte und morgens und abends mit Eierkohle aufgefüllt wurde. Mausefallen, Weckgläser, Zigaretten, Tabak und Kautabak gehörten selbstverständlich ins Sortiment des Dorfladens.

Aber das war noch längst nicht alles, was Familie Märkle den Einwohnern rund 90 Jahre lang an Dienstleitungen bot und was der Begriff "Märkle-Post" bedeutete – bis 1973 eine offizielle Poststelle. Hier wurde das erste und für lange Zeit einzige Telefon im Dorf installiert. Gute wie schlechte Nachrichten von Anrufern mussten umgehend persönlich in die Häuser gebracht werden, Nachrichten nach außerhalb weitergegeben und auf Wunsch Anrufkontakte vereinbart werden. Am beeindruckenden großen mehrstöckigen Haus am Ortseingang an der Ostbaarstraße hing der Briefkasten, hier wurden Briefmarken verkauft und am Monatsanfang die Renten ausgezahlt. Und wer nicht bezahlen konnte, ließ anschreiben und bezahlte am nächsten Ersten mit dem neuen Lohn oder der neuen Rente die Schulden. Im Hinterhof finden sich die alten Stall- und Scheunengebäude der Landwirtschaft, die die Familie auch noch betrieb, sowie die Reste eines Bienenstandes.

Die Heidenhofener Landfrauen haben erst kürzlich einen Besuch im Aasener Dorfladen-Museum gemacht. Während zweier kurzweiliger Stunden erzählte Karl Märkle die Ladengeschichte. Insbesondere bei den älteren Besucherinnen wurden viele Erinnerungen wach – an Eltern und Großeltern, die hier einkauften und an die Bonbons, die man hier als Kind bekam. Zum Abschied trank man in der Kellerbar einen Sekt auf das schöne Erlebnis.

Info für Interessierte an "Märkles Dorfladen" unter Telefon 0771/1 33 62.