Donaueschingen Besonderes Benefiz-Konzert im Museum Art.Plus

Im ersten Teil des Programms entführen Studierende der Klasse von Professor Chen Halevi die Zuhörer auf eine magische Reise durch die Geschichte der Klarinette. "Der traumhafte Spiegelsaal des Museums hat uns zu einem wunderbaren Spiel mit Raum und Zeit inspiriert", verspricht der israelische Klarinettenprofessor. "Mozart steht für uns Klarinettisten zwar auch an diesem Abend im Mittelpunkt, doch der Spiegelsaal soll seinem Namen Ehre machen und die legendären klassischen Stücke in zeitgenössischen Meisterwerken reflektieren."

Gleich einer akustischen Zeitreise werden Mozarts Kompositionen für drei Bassethörner nahtlos verwoben mit modernen Werken von Igor Strawinsky, Astor Piazzolla und Philippe Hersant. Nicht unterbrochen durch Applaus, so wünscht es sich Chen Halevi, soll die Musik ein klingender Fluss durch Zeit und Raum sein. Auf unterschiedlichen Klarinetten solistisch, im Duo oder im Trio fesseln Halevis Studierende Mirjam Avango (Estland), Joel Cardoso (Portugal), Shelly Ezra (Israel), Ji Feng (China), Sviatoslav Milash (Ukraine), Finn Schofield (Neuseeland) und Emerald Sun (Kanada) mit ihrem Können.

Den zweiten Teil unter dem Motto "Perlen" gestalten Studierende aus dem Bereich Jazz/Pop aus den Klassen von Anika Neipp und Raphael Lott. Im Duo, Trio oder auch mal solistisch am Klavier, mit und ohne Rhythmusgruppe, werden Eigenkompositionen sowie besagte Perlen der Pop- und Jazz-Geschichte zu hören sein. Rivalee Kretschmann, Philine Huppert, Sinnika Kimmich, Philipp Jahn und Dominik Wittmann bieten ein schillerndes Programm. Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse kosten zwölf Euro. Restkarten für Schüler und Studenten frei, diese können ab 15 Minuten vor Konzertbeginn an der Infotheke abgeholt werden. Einlass ab 18.30 Uhr mit Möglichkeit zur Ausstellungsbesichtigung vor Konzertbeginn.