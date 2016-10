Donaueschingen Bescheuerte Realitäten

Seit über 25 Jahren schreibt Netenjakob für Kollegen wie Dirk Bach, Hella von Sinnen oder Cordula Stratmann. Sein Job sei es, die Realität überspitzt darzustellen. Dies sei jedoch zunehmend schwieriger, da die Realität an sich schon so bescheuert sei, meint er. Und so lud er die Donaueschinger auf eine Reise zu dem ein, was er in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Und dies alles habe er einem Pantomimen zu verdanken, wo der doch Pantomimen nicht leiden könne. Genauso wenig wie das Privatfernsehen, gegen das er immer wieder Seitenhiebe verteilt.

Und dann läuft Netenjakob zur Hochform auf. Sketche mit bis zu vier Personen, bei denen er nicht nur die Stimme wechselt, sondern sich mit der ganzen Mimik in die betreffende Person versetzt. Plötzlich hört man Dirk Bach, Hella von Sinnen oder "den Helden seiner Jugend", Dieter Hallervorden. Und es sind unfreiwillig komische Geschichten aus dem Leben, genau wie der Crash der Kulturen, den er selbst beim ersten Treffen seiner Eltern mit den Eltern seiner türkischen Frau erlebt hat und in seinem Roman "Macho Man" beschreibt.

Ein Fettnäpfchen folgt dem anderen. Dann steht Netenjakob als schnoddriger Udo Lindenberg auf der Bühne, der immer locker bleibt, während er sich Dialoge mit Berufscholeriker Klaus Kinski liefert. Immer stehen auch vom Fernsehen abgelehnte Texte auf dem Programm, die gelegentlich unter die Gürtellinie oder ins Geschmacklose gehen, aber trotzdem komisch rüberkommen. Manches hat aber auch einen durchaus ernsten Hintergrund.