Donaueschingen Beschaulicher Karlsgarten wird zur Problemzone

Anders sieht die Sache beim Urinieren aus. Erst am Mittwoch, so Grüninger, habe man gleich zwei entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und in diesem Zusammenhang dann auch Platzverweise ausgesprochen.

Die Problematik mit gelangweilten Flüchtlingen ist auch dem Regierungspräsidium bekannt, die die Flüchtlinge in der Stadt betreut. Inzwischen setzt es neuerdings an den Treffpunkten in der Stadt Streetworker ein, die mit den Leuten in Kontakt treten und auf korrektes Verhalten hinweisen. So will man auch die ärgerliche Situation im Karlsgarten in den Griff bekommen.