Donaueschingen Beratung erfolgt mit Kompetenz und Wertschätzung

"Wir haben in Villingen bereits vor Jahren mit dem Pflegestützpunkt Nord ein erfolgreiches Angebot etabliert, aber festgestellt, dass wir nicht alle Menschen erreichen", weiß Jürgen Schweizer, Sachgebietsleiter von "Hilfe zur Pflege" beim Landratsamt, zu berichten. Und sieht durchaus Potenzial. Sein Ziel fürs erste Jahr? "Wir hoffen, 500 Personen aus dem ganzen südlichen Landkreis erreichen zu können", zeigt sich Schweizer zuversichtlich. Der Kreis trägt das Projekt, co-finanziert wird es von den Kranken- und Pflegekassen.

Wofür interessieren sich die Menschen, die sich unverbindlich, kostenlos und vertraulich dort informieren, denn besonders? "Es sind hauptsächlich drei Themenbereiche: die Pflegedienste, die Arten der Versorgung und deren Finanzierung", erzählt Johanna Wetzel, die den Donaueschinger Stützpunkt zukünftig betreuen wird. "Eine echte Eine-Frau-Show", sagt ihr Chef Schweizer lächelnd.

"Hilfe im Informations-Dschungel" will die junge, studierte Gesundheitswissenschaftlerin leisten: kompetent, unmittelbar und vertrauensvoll. Mit allen Fragen zum Thema Pflege und Versorgung können sich Bürger aus Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen, Bad Dürrheim, Tuningen und Blumberg nun an das kostenlose Beratungsangebot in Donaueschingen wenden. "Einfach mal unverbindlich reinschauen", ermuntert Schweizer die Bevölkerung: So wie es die 79-jährige Agnes Kleiser tut, die sich gerade mit ihrem Mann verschiedene Wohnformen im Alter erklären lässt.