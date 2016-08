Donaueschingen Bemalte Papiere erobern den Raum

"Ich verstehe mich immer noch als Maler", sagt Stefan Kees, "obwohl meine Arbeiten immer mehr Richtung Objekt gehen." In seinen neueren Arbeiten wird dies deutlich. Da werden die bemalten Papierbögen nicht mehr zerrissen, sondern zusammengeknüllt zu einem formlosen, aber sehr wohl räumlichen Knäuel. Die Plastik drängt weiter in den Vordergrund. Stefan Kees beschäftigt sich mehr und mehr mit der Frage: "Was ist ein Bild?".

Er will Grenzen ausloten, will den Bildträger aufwerten, "es geht mir um die Gleichwertigkeit von Bildträger und Farbauftrag", sagt Kees, er wolle den Mal-Prozess analysieren und erforschen, aus dem gemalten Bild sollen neue Bilder geschaffen werden. "Indem ich sie zerreiße und neu zu einem Objekt zusammensetze, verlieren die Bilder ihre Zweidimensionalität und erobern den Raum."

Kees entwickelt neue Ideen. Er will zum Beispiel die zeitlichen Veränderungen dokumentieren: Jede Woche eine neue Arbeit, so dass sich nach 52 Kalenderwochen die Veränderungen eines Jahres ablesen lassen. Er sammelt seit Jahren die Reste seiner Papierarbeiten und will mit diesen in Papiertüten gepackten Resten deutlich machen "was am Ende übrig bleibt von der eigenen Kunst". Stefan Kees begibt sich damit auf eine Ebene, die sich mit der Frage beschäftigt, welchen Sinn das ganze künstlerische Tun überhaupt hat und was am Ende bleiben werde.

Ganz rational beantwortet Stefan Kees diese Frage: "Es wird nichts übrig bleiben, die Menschheit und ihre kulturellen Errungenschaften werden irgendwann nicht mehr da sein." Alles werde sich auflösen. Stefan Kees will dies aber nicht als pessimistische Sicht der Welt verstanden wissen: "Ich bin ein lebensfroher Mensch", sagt er und zieht aus seinen Erkenntnissen den Schluss: "Ich bin da, bin jetzt da und muss das jetzt auch nutzen." Stefan Kees versteht die Kombination eines klassischen Berufs als Mediziner mit dem Beruf des Künstlers als großen Luxus, "das hat viel Lebensqualität für mich", räumt er ein. Der Mensch stehe in der Verantwortung für die Natur und dürfe eigentlich nicht Teil der Zerstörung sein. Aber das Ende werde zwangsläufig kommen.

Daraus zieht Stefan Kees den Schluss, man müsse seine Zeit vernünftig nutzen, "die Kunst ist ein vernünftiger Weg, damit umzugehen, eine Sprache, die man findet. Am Ende wird man aber verlieren."