Donaueschingen Bella Italia samt Amore und Mafia

Donaueschingen-Pfohren. Wer schon immer von einem Stück Pizza am Fuße der Spanischen Treppe in Rom oder von einer Gondel-Fahrt durch den Canal Grande in Venedig träumte, ist Anfang November im ersten Ort an der jungen Donau genau richtig.

Dolce Vita in der Festhalle: Die Feuerwehrmusiker machen es zwei Tage lang möglich. Wie immer um diese Jahreszeit lockt das überregional beliebte Showkonzert, auf das sich die Feuerwehrkapelle monatelang vorbereitet. Es beginnt mit der Themensuche, die möglichst breit gefächert ist, um den Musikern in der Auswahl ihrer Stücke eine große Freiheit lassen. Feuerwehrkapelle und Showkonzert sind seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten unmittelbar miteinander verbunden. Seit seiner Premiere bewegt sich das Konzert in der Erfolgsspur, die aus einer Mischung orchestraler Aufführungen und musikalischer Show-Aktionen von Solokünstlern und Formationen besteht.

"Bella Italia ist für uns eine Herzensangelegenheit", lacht Vorsitzender Clemens Fritschi, der eine konzentrierte Symbiose von Amore, Mafia, Sonne, Strand und Meer verspricht. "Von Klassik bis Pop ist alles dabei, was das Herz begehrt", beschreibt Ralf Schneckenburger die große musikalische Bandbreite, die ein Ausflug nach Bella Italia zulässt. In wenigen Stunden nehmen die Zuhörer an einer Traumhochzeit in Venedig teil oder begegnen Romeo und Julia. Im Land, in dem Antonio Vivaldi oder Eros Ramazotti ihre Muse fanden, wirkt das Spiel mit den Tönen und Melodien für die Musiker besonders leicht.